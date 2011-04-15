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05/02/2020
18:36

АЛРОСА перенесла мартовские аукционы из Гонконга в другие локации

АЛРОСА приняла решение перенести в другие локации аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10.8 карата) и бриллиантов, которые должны были пройти в марте в Гонконге. Об этом говорится в сообщении компании.

Международный алмазный аукцион будет проходить в Москве в период со 2 по 18 марта 2020 года. Бриллиантовый тендер состоится в Рамат-Гане (Израиль), даты проведения будут объявлены позднее.

Ежегодно АЛРОСА проводит в Гонконге четыре аукциона по продаже алмазов специальных размеров и два бриллиантовых тендера.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.

Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.

Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



"AK&M" от 05.02.2020
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