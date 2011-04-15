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06/02/2020
10:43

Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 февраля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 6 февраля 2020 года.

РОССИЙСКИЕ АДВОКАТЫ ЗАЩИТИЛИСЬ ОТ ОБЫСКОВ В ЕВРОПЕ
ЕСПЧ ПРИЗНАЛ, ЧТО В РОССИИ НАРУШАЛИСЬ ПРАВА ЮРИСТОВ

Знаковое решение для российских адвокатов и юристов принял Страсбургский суд, обязав власти РФ выплатить более 20 заявителям суммы от €1 тыс. до почти €16 тыс. компенсации за проведенные у них обыски. Ранее ЕСПЧ уже выносил подобные решения, но для России оно является едва ли не прецедентным, поскольку является "маршрутной картой", детально разъясняющей, как должны действовать суды и правоохранительные органы в отношении не только адвокатов, обладающих статусом спецсубъектов, но и теперь приравненных к ним в правах частнопрактикующих юристов.


БАНКИРА АРЕСТОВАЛИ КАК НАРУШИТЕЛЯ ЗАПРЕТОВ
ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВПБ УЖЕСТОЧИЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Как стало известно "Ъ", в Москве арестован бывший председатель совета директоров Военно-промышленного банка (ВПБ) Юрий Колток, обвиняемый в хищении прав на имущество на сумму 808,7 млн руб. Банкира, на которого ранее был наложен запрет определенных действия, отправили в СИЗО после того, как один из свидетелей по делу пожаловался, что от него требуют не упоминать господина Колтока в показаниях. Созданный в качестве опорного банка для предприятий военно-промышленного комплекса, ВПБ рухнул в 2016 году, после чего в его балансе была обнаружена дыра в 36 млрд руб.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 06.02.2020
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