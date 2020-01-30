ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 6 февраля, в размере 63.1742 руб. против 63.4342 руб. на 5 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



05.02.20 - 63.4342 руб.

04.02.20 - 63.9091 руб.

01.02.20 - 63.1385 руб.

31.01.20 - 63.0359 руб.

30.01.20 - 62.3934 руб.



























































































































































"AK&M" от 05.02.2020