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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 6 февраля, в размере 69.7443 руб. против 70.1265 руб. на 5 февраля.
Курс евро за последние 5 дней:
05.02.20 - 70.1265 руб.
04.02.20 - 70.7921 руб.
01.02.20 - 69.5976 руб.
31.01.20 - 69.4151 руб.
30.01.20 - 68.6764 руб.
"AK&M" от 05.02.2020