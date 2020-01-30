ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 6 февраля, в размере 69.7443 руб. против 70.1265 руб. на 5 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



05.02.20 - 70.1265 руб.

04.02.20 - 70.7921 руб.

01.02.20 - 69.5976 руб.

31.01.20 - 69.4151 руб.

30.01.20 - 68.6764 руб.























































































































































































































































































































"AK&M" от 05.02.2020