Инвестиции МАШ в развитие аэропорта составили свыше $1.2 млрд

Инвестиции АО "МАШ" в развитие аэропорта с 2017 по 2020 год составили свыше $1.2 млрд. Об этом говорится в сообщении авиагавани.



За этот период были введены в эксплуатацию новейший карго-комплекс, третий ТЗК, Терминал В, Межтерминальный переход, Терминал С, паркинги и другие объекты.



В настоящее время аэропорт производит реконструкцию ВПП-1, что фактически означает строительство новой взлётно-посадочной полосы длиной 3.55 тыс. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. Инвестиции составят $145.5 млн.



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 06.02.2020