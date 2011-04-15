Во Франции 5-7 февраля пройдёт забастовка авиадиспетчеров

Во Франции профсоюзные объединения авиадиспетчеров призвали к проведению 5-7 февраля 2020 года общенациональной забастовки. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В аэропортах страны возможны изменения в расписании рейсов.

"AK&M" от 06.02.2020