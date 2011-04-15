Сотрудники Alitalia и Air Italy проведут забастовку 7 февраля

В Италии 7 февраля 2020 года ожидается 24-часовая забастовка сотрудников авиакомпаний Alitalia и Air Italy. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи ожидаются изменения в расписании и отмены рейсов.



Air Italy - итальянская авиакомпания с частным капиталом, расположенная в Ольбии, аэропортом базирования которой является Милан-Мальпенса.



Alitalia - итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира - в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи). Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali.



"AK&M" от 06.02.2020