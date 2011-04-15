Полукруглый переход построят на развязке МКАД с Новоегорьевским шоссе. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Нынешняя развязка не рассчитана на постоянно растущую нагрузку, как от автомобилей, так и от пешеходов. Поэтому одновременно с ней проектировщики предложили сделать такой переход. Он довольно длинный, но при этом ускорит путь с одной стороны развязки на другую и поможет справиться с растущим числом пешеходов", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, цитируемый в сообщении.



Переход пройдёт вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД в районе Капотня. С его помощью пешеходы смогут пройти от магазинов "Декатлон" и OBI в сторону рынка "Садовод". Он заменит два перехода, которые разберут при реконструкции развязки.



"Характерный образ и стиль объекта достигается за счёт сочетания острых, футуристичных форм и линий. Ночью его входные башни будут подсвечиваться. Такая форма не только придаст индивидуальности проекту, но и позволит сэкономить на водоотведении и защитит проезжую часть от снега", - отметил С.Кузнецов.



Проектировщик - проектная компания "Прогресс". Заказчик - ГБУ "Гормост".



"AK&M" от 06.02.2020