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06/02/2020
12:43

Московский участок ЦКАД могут запустить в 2021 году

Московский участок ЦКАД могут запустить в 2021 году, сообщил Стройкомплекс.

Участок Центральной кольцевой автодороги, проходящей по территории Новой Москвы, находится в высокой степени готовности, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что строительство участка ЦКАД в Новой Москве может быть завершено в конце этого - начале следующего года.

В среду вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что темпы строительства ЦКАД планируется увеличить.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным "Автодора", длина кольца составит 336.456 км. Четырёхполосная трасса пройдёт приблизительно в 50 км от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам (Малая и Большая бетонка) и должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта.

Правительство продлило срок строительства ЦКАД до 2021 года (изначально завершение работ было намечено на 2019 год).

"AK&M" от 06.02.2020
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