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06/02/2020
13:29

Транснефть выделит 360 млн руб. на реставрацию Успенского собора Московского Кремля

Транснефть в рамках соглашения о сотрудничестве с Музеями Московского Кремля выделит на реставрацию Успенского собора 360 млн руб. Об этом заявил президент ПАО "Транснефть" Н.Токарев, говорится в сообщении компании.

"Около 360 млн руб., по обстоятельствам, потому что вскрываются какие-то новые моменты, они требуют отдельного рассмотрения. Но в целом бюджет этого проекта где-то такой", - сообщил Н.Токарев.

При этом он подчеркнул, что Транснефть единственный партнёр Музеев Московского Кремля, который занимается этой работой. "Это главный храм России, ему уже больше 500 лет, с него началось строительство всего Кремлевского соборного комплекса, очень много исторических событий связано с этим храмом. Поэтому конечно сохранить его для будущих поколений, мы считаем, это одна из наших основных задач", - добавил он.

Н.Токарев также сообщил, что Музеям Московского Кремля будут подарены специальные установки для создания голограмм. "У нас в марте должны быть приняты пять установок, которые созданы по последнему слову техники и которые позволяют в натуральную величину воспроизводить голограмму этих экспонатов. И мы приняли решение три из них подарить музею", - отметил президент компании.

ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.

Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 16% до 144 млрд руб. со 171 млрд руб. годом ранее. Выручка группы "Транснефть" увеличилась на 11% до 793 млрд руб. с 716 млрд руб. Показатель EBITDA составил 377 млрд руб., что на 20% выше показателя за аналогичный период 2018 года - 315 млрд руб.

Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за III квартал 2019 года упал на 52% до 38 млрд руб. с 79 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до 272 млрд руб. с 253 млрд руб., показатель EBITDA - на 22% до 129 млрд руб. со 106 млрд руб.

"AK&M" от 06.02.2020
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