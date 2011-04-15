Президент Транснефти рассказал о перспективах поставки нефти в Белоруссию

Президент ПАО "Транснефть" Н.Токарев рассказал о перспективах поставки нефти в Белоруссию, говорится в сообщении компании.



Две российские компании предварительно заявили объёмы нефти для поставки на белорусские НПЗ в феврале, однако не факт, что данные заявки будут исполнены, сообщил Н.Токарев.



"Заявки на февраль только от Сафмара и Татнефти (80 тыс. т, но это пока предварительная заявка. Не факт, что эти 80 тыс. т Татнефть туда поставит", - сказал президент Транснефти.



Он уточнил, что планируемый Сафмаром объём поставок на февраль составляет 250 тыс. т.



"Я думаю, в ближайшее время какая-то ясность будет. Хотя ситуация нас удручает, честно говоря, потому что она создает проблемы и нам, и Белоруссии", - добавил Н.Токарев.



Президент Транснефти скептически относится к возможности использования трубопроводной системы "Дружба" для реверсных поставок нефти в Белоруссию из других стран.



"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы. И грузоотправители. На наш взгляд, это было бы неправильно, мягко скажу", - сказал Н.Токарев, добавив, что процесс сопряжен также и с технологическими сложностями, такими, как установка других насосов.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за 9 месяцев 2019 года упала на 16% до 144 млрд руб. со 171 млрд руб. годом ранее. Выручка группы "Транснефть" увеличилась на 11% до 793 млрд руб. с 716 млрд руб. Показатель EBITDA составил 377 млрд руб., что на 20% выше показателя за аналогичный период 2018 года - 315 млрд руб.



Прибыль, причитающаяся акционерам ПАО "Транснефть", по МСФО за III квартал 2019 года упал на 52% до 38 млрд руб. с 79 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до 272 млрд руб. с 253 млрд руб., показатель EBITDA - на 22% до 129 млрд руб. со 106 млрд руб.



"AK&M" от 06.02.2020