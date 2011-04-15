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06/02/2020
12:57

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 февраля

Банк России установил на 7 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.3822
1 Азербайджанский манат 37.0160
100 Армянских драмов 13.1239
1 Белорусский рубль 29.0421
1 Болгарский лев 35.3133
1 Бразильский реал 14.8276
100 Венгерских форинтов 20.4740
1000 Вон Республики Корея 53.1360
10 Гонконгских долларов 80.8957
10 Датских крон 92.4298
1 Доллар США 62.7977
1 Евро 69.0837
100 Индийских рупий 88.1647
100 Казахстанских тенге 16.6431
1 Канадский доллар 47.2910
100 Киргизских сомов 89.8815
10 Китайских юаней 90.0958
10 Молдавских леев 35.9872
1 Новый туркменский манат 17.9679
10 Норвежских крон 68.1658
1 Польский злотый 16.2385
1 Румынский лей 14.4865
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.3732
1 Сингапурский доллар 45.3773
10 Таджикских сомони 64.7740
1 Турецкая лира 10.4869
10000 Узбекских сумов 65.8167
10 Украинских гривен 25.5509
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.5554
10 Чешских крон 27.5513
10 Шведских крон 65.5235
1 Швейцарский франк 64.4608
10 Южноафриканских рэндов 42.5257
100 Японских иен 57.1226

"AK&M" от 06.02.2020
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