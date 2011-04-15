Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 7 февраля

Банк России установил на 7 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.3822

1 Азербайджанский манат 37.0160

100 Армянских драмов 13.1239

1 Белорусский рубль 29.0421

1 Болгарский лев 35.3133

1 Бразильский реал 14.8276

100 Венгерских форинтов 20.4740

1000 Вон Республики Корея 53.1360

10 Гонконгских долларов 80.8957

10 Датских крон 92.4298

1 Доллар США 62.7977

1 Евро 69.0837

100 Индийских рупий 88.1647

100 Казахстанских тенге 16.6431

1 Канадский доллар 47.2910

100 Киргизских сомов 89.8815

10 Китайских юаней 90.0958

10 Молдавских леев 35.9872

1 Новый туркменский манат 17.9679

10 Норвежских крон 68.1658

1 Польский злотый 16.2385

1 Румынский лей 14.4865

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.3732

1 Сингапурский доллар 45.3773

10 Таджикских сомони 64.7740

1 Турецкая лира 10.4869

10000 Узбекских сумов 65.8167

10 Украинских гривен 25.5509

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.5554

10 Чешских крон 27.5513

10 Шведских крон 65.5235

1 Швейцарский франк 64.4608

10 Южноафриканских рэндов 42.5257

100 Японских иен 57.1226

"AK&M" от 06.02.2020