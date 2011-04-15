Банк России на 7 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 66 копеек до 69.0837 руб., курс доллара США - почти на 38 копеек до 62.7977 руб.

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Банк России на 7 февраля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 66 копеек до 69.0837 руб. с 69.7443 руб., курс доллара США - почти на 38 копеек до 62.7977 руб. с 63.1742 руб. 6 февраля.
Стоимость бивалютной корзины на 7 февраля уменьшилась более чем на 50 копеек (-0.76%) до 65.6264 руб. с 66.1307 руб. 6 февраля.
"AK&M" от 06.02.2020