ЦБ объявил учётную цену золота на 7 февраля - 3159.22 руб./г против 3152.67 руб./г на 6 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 7 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3159.22 руб./грамм
Серебро: - 35.57 руб./грамм
Платина: - 1970.54 руб./грамм
Палладий: - 4873.85 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
31.01 01.02 04.02 05.02 06.02
Золото 3202.92 3209.04 3244.10 3204.39 3152.67
Серебро 35.41 35.98 36.75 36.24 36.01
Платина 1967.88 1977.17 1956.10 1998.67 1972.19
Палладий 4600.49 4668.88 4686.82 4902.85 5043.21