По "Северному потоку" в 2019 году транспортировано 58.5 млрд куб. м газа

Nord Stream AG в 2019 году поставила потребителям в Европе 58.5 млрд куб. м природного газа по трубопроводу "Северный поток". Об этом говорится в сообщении компании.



Благодаря бесперебойной работе в течение всего года загрузка газопровода была обеспечена на уровне, сопоставимом с показателем 2018 года.



С момента ввода в эксплуатацию 1-й нитки газопровода "Северный поток" в ноябре 2011 года общий объём транспортированного по магистрали газа на конец 2019 года достиг 322.5 млрд куб. м.



Компания Nord Stream AG обеспечивает надежное, безопасное и эффективное функционирование обеих ниток газопровода. В соответствии с отраслевыми стандартами качества осуществляется плановое техническое обслуживание и инспектирование газопровода. В 2019 году ежегодные планово-предупредительные работы были проведены в июле.



Газопроводная система протяжённостью 1224 км, состоящая из двух ниток, проходит по дну Балтийского моря. Это кратчайший путь для организации доступа европейских потребителей к огромным запасам российского газа. Маршрут газопровода проходит от Выборга в России до Любмина близ Грайфсвальда в Германии. Обеспечивая транспортировку природного газа, газопроводная система "Северный поток" играет ключевую роль в достижении целей по сокращению выбросов CO2 в Европе. Это повышает безопасность и надёжность поставок для потребителей и укрепляет конкурентоспособность европейской промышленности.





"AK&M" от 06.02.2020