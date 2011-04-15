Экипаж "Союз МС-13" вернулся на Землю

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13", отстыковавшийся в 08:50 MSK от Международной космической станции (МКС), в 12:13 MSK благополучно вернулся на Землю. Об этом сообщил Роскосмос.



Все операции по спуску и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие космонавта Александра Скворцова и астронавтов Луки Пармитано, Кристины Кук хорошее.



Продолжительность пребывания в космическом полёте Александра Скворцова и Луки Пармитано составила 200 дней 16 часов, а Кристины Кук - 328 дней 14 часов (астронавт NASA отправилась в полет 14 марта 2019 года в качестве бортинженера корабля "Союз МС-12").



Пилотируемый корабль "Союз МС-13" находился в составе Международной космической станции с 21 июля 2019 года. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы).



В период полёта космонавт Роскосмоса Александр Скворцов вместе с Алексеем Овчининым выполнили работы с антропоморфным роботом Skybot F-850, причалившим 27 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14". Для этого Александр Александрович, используя систему ручного управления, осуществил перестыковку своего корабля со служебного модуля "Звезда" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Экипаж в ходе полёта также выполнил работу с несколькими российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживал бортовые системы станции, проводил бортовые фото-, видеосъёмки.



На МКС до прибытия пилотируемого корабля "Союз МС-16", запуск которого запланирован на 9 апреля 2020 года, продолжат работу участники 61/62-й длительной экспедиции - космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.







"AK&M" от 06.02.2020