В.Путин поручил выделить дополнительные средства на капремонт домов и дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Об этом говорится на сайте Кремля.



В частности, он поручил обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях реализации на территориях Республики Крым и г.Севастополя мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог; по обновлению парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования; по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам; по благоустройству территорий общего пользования.



Ответственным назначен Михаил Мишустин.



"AK&M" от 06.02.2020