Правительство РФ раскритиковало рост штрафов за превышение скорости.



Как говорится на сайте Кабмина, в рамках заседания Правительства его глава Михаил Мишустин заявил, что при разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. руб. "Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы. Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, нужно в первую очередь рассматривать с учётом платёжеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования. А не идти по самому простому пути - кратно увеличивая их размеры. Прошу вас всех максимально серьёзно отнестись к этому аспекту. Работа Правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан - главный индикатор нашей деятельности", - сказал он.





"AK&M" от 06.02.2020