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06/02/2020
15:43

Военнослужащие РФ смогут получить дом и землю

Военнослужащие РФ смогут получить дом и землю.
Как говорится на сайте Кабмина, в рамках заседания Правительства его глава Михаил Мишустин заявил, что в Жилищный кодекс и закон "О статусе военнослужащих" вносятся ряд изменений, согласно которым выделение земельного участка под строительство дома перестанет считаться основанием для снятия военных с учёта нуждающихся в жилье. "Ранее возможность получить и землю, и дом была только у многодетных семей, теперь она появится и у военнослужащих, а также у приравненных к ним категорий граждан: у уволившихся в запас и у семей погибших или умерших военных. Новые правила будут распространены на все обязательства, которые возникли с 1 марта 2005 года, когда в силу вступил Жилищный кодекс. Это позволит обеспечить жильём не только новых очередников, но и восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учёта", - сказал М.Мишустин.


"AK&M" от 06.02.2020
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