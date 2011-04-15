Военнослужащие РФ смогут получить дом и землю.

Как говорится на сайте Кабмина, в рамках заседания Правительства его глава Михаил Мишустин заявил, что в Жилищный кодекс и закон "О статусе военнослужащих" вносятся ряд изменений, согласно которым выделение земельного участка под строительство дома перестанет считаться основанием для снятия военных с учёта нуждающихся в жилье. "Ранее возможность получить и землю, и дом была только у многодетных семей, теперь она появится и у военнослужащих, а также у приравненных к ним категорий граждан: у уволившихся в запас и у семей погибших или умерших военных. Новые правила будут распространены на все обязательства, которые возникли с 1 марта 2005 года, когда в силу вступил Жилищный кодекс. Это позволит обеспечить жильём не только новых очередников, но и восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учёта", - сказал М.Мишустин.





"AK&M" от 06.02.2020