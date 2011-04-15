В Севастопольской бухте проложат газопровод

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта строительства газопровода в Севастополе. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность использования топливных ресурсов и создать условия для комплексного развития инфраструктуры региона.



Инвестиционный проект предполагает строительство подземного газопровода высокого давления 1.2 МПа от газораспределительной станции ГРС-3 до головного газорегуляторного пункта на северной стороне города ГГРП-99, газопровода среднего давления от ГГРП-99 до перехода через Севастопольскую бухту и далее перехода через Северную бухту. В состав объекта войдут устройство станций катодной защиты и пунктов редуцирования газа. Инвестиционный проект предусматривается выполнить в три этапа.



Проект будет реализован в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года". Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального и регионального бюджетов.



Главгосэкспертиза России проводит публичный технологический и ценовой аудит в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью более 1.5 млрд руб. и более по инвестиционным проектам, финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения которых предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета с использованием механизма федеральной адресной инвестиционной программы.



Главгосэкспертиза дает оценку обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений, обоснования выбора основного технологического оборудования, сроков и этапов подготовки и реализации проекта, предполагаемой (предельной) стоимости реализации проекта, которая содержит сравнительный анализ с международными и отечественными аналогами, оценка рисков реализации проекта, объема и сроков осуществления капвложений, достаточности исходных данных, установленных в задании на проектирование для разработки проектной документации и реализации проекта и так далее.



После разработки проектной документации в отношении объектов, строительство или реконструкцию которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционного проекта, Главгосэкспертиза проводит экспертизу проектной документации на предмет соответствия требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, а также на соответствие утвержденному заданию на проектирование.



"AK&M" от 06.02.2020