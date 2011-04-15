Цены на бензин за неделю, с 27 января по 2 февраля, не изменились

Цены на бензин за неделю, с 27 января по 2 февраля 2020 года, не изменились - 44.87 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 стоил 42.45 руб. за литр, АИ-95 - 45.89 руб., АИ-98 - 51.96 руб.



Дизельное топливо подешевело на 0.1% до 48.15 руб. за литр.

За период с момента предыдущей регистрации в 27 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Южно-Сахалинске, Элисте, Улан-Удэ и Абакане - на 0.4%.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 9 центрах субъектов Российской Федерации, наибольшее в Тюмени - на 0.9%.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.







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