Ингосстрах расширяет присутствие в Ивановской области

Ингосстрах в Ивановской области расширяет сеть операционных офисов, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Новый офис компании открылся в г. Родники.

В офисе Ингосстраха можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и КАСКО), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае.



"Открывая новый офис на территории Ивановской области, мы становимся ещё ближе к нашим клиентам. Чтобы приобрести качественные страховые продукты и услуги, жителям города Родники и соседних населённых пунктов теперь не нужно ехать в областной центр. Достаточно обратиться в наш новый операционный офис, в команде которого работают профессионалы страхового дела", – комментирует директор филиала Ингосстраха в Ивановской области Андрей Мочалов.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 06.02.2020