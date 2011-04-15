Цены на маски в Санкт-Петербурге и Ленобласти выросли на 35-96%, ФАС

Цены на маски в Санкт-Петербурге и Ленобласти выросли на 35-96%. Об этом сообщила ФАС по итогам совещания.



При этом конкретно в Ленинградской области проблем особых нет. По словам представителей аптечных сетей, ажиотажный спрос на маски отсутствует, а стоимость средств индивидуальной защиты, по сравнению с декабрем 2019 года, выросла не более чем на 30%. В основном повышение цен наблюдается в городах, расположенных в непосредственной близости к Санкт-Петербургу, в то время как в удалённых населённых пунктах повышение цен на маски отсутствует вовсе.



Среди причин ажиотажного спроса на маски и повышения их стоимости специалисты отметили дефицит изделий, вызванный их экспортом за границу. По словам экспертов, в аптеки и к поставщикам обращаются частные лица, заказывая большие партии изделий (от 5 тыс. до 300 тыс. штук). В последствие эти маски отправляются для реализации в Китай. Мониторинг цен на средства индивидуальной защиты продолжится.







"AK&M" от 06.02.2020