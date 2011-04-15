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06/02/2020
19:22

Госдума разберётся с ростом цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по охране здоровья, комитету по контролю и регламенту и Комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить и проанализировать информацию о фактах завышения аптечными сетями цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

"Эта проблема вчера была озвучена президентом Владимиром Путиным - есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в сто раз. Президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, потому что наживаться на людях недопустимо. В этой связи считаем правильным поручить Комитетам Государственной Думы по охране здоровья, по контролю и Регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов ГД информацию о таких фактах по их избирательным округам", - сказал он.

В.Володин добавил, что "здесь также необходимо взаимодействие со Счётной палатой, с Федеральной антимонопольной службой, чтобы подобных ситуаций не возникало".


"AK&M" от 06.02.2020
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