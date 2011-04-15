Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/02/2020
18:32

Госдума проконтролирует готовность школ к обеспечению детей горячим питанием

Депутаты проконтролируют готовность школ в регионах к обеспечению детей горячим питанием. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подчеркнул, что обеспечение учащихся младших классов горячим питанием - приоритетный вопрос для фракции.

"Важно проверить готовность инфраструктуры школ к этому периоду, в поправке Президента указан переходный период - с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Обращаюсь к своим коллегам-депутатам не только в региональную неделю уделять этому направлению внимание. Ваши приемные работают, на выходных вы выезжаете в регионы. Нужно пройти по школам, посмотреть готовность, чтобы когда будет окончательно принято решение, дети получали качественное горячее питание", - сказал С.Неверов.

"Сегодня комитет рекомендовал принять во втором чтении поправки, внесенные Президентом. Там прямо указывается, что горячее питание для учащихся младших классов должно быть бесплатным и предоставляться как минимум один раз в день. Определяются источники финансирования в федеральный бюджет, в этом году понадобится порядка 21 млрд руб. на четыре оставшихся месяца, в последующие годы эта сумма вырастет до 43 млрд руб. В рамках бюджета, который готовит Правительство для внесения поправок, эти суммы должны быть учтены", - отметил он.

С.Неверов также подчеркнул, что суммы, которые выделяются на это направление в регионах, "не должны быть "срезаны". "Идут дополнительные средства, это необходимо, хотя в ряде регионов не выделяют деньги из регионального бюджета, но тем не менее питание есть, и очень важно добавить сумму из федерального бюджета", - сказал парламентарий.


"AK&M" от 06.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100