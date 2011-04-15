Госдума проконтролирует готовность школ к обеспечению детей горячим питанием

Депутаты проконтролируют готовность школ в регионах к обеспечению детей горячим питанием. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подчеркнул, что обеспечение учащихся младших классов горячим питанием - приоритетный вопрос для фракции.



"Важно проверить готовность инфраструктуры школ к этому периоду, в поправке Президента указан переходный период - с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Обращаюсь к своим коллегам-депутатам не только в региональную неделю уделять этому направлению внимание. Ваши приемные работают, на выходных вы выезжаете в регионы. Нужно пройти по школам, посмотреть готовность, чтобы когда будет окончательно принято решение, дети получали качественное горячее питание", - сказал С.Неверов.



"Сегодня комитет рекомендовал принять во втором чтении поправки, внесенные Президентом. Там прямо указывается, что горячее питание для учащихся младших классов должно быть бесплатным и предоставляться как минимум один раз в день. Определяются источники финансирования в федеральный бюджет, в этом году понадобится порядка 21 млрд руб. на четыре оставшихся месяца, в последующие годы эта сумма вырастет до 43 млрд руб. В рамках бюджета, который готовит Правительство для внесения поправок, эти суммы должны быть учтены", - отметил он.



С.Неверов также подчеркнул, что суммы, которые выделяются на это направление в регионах, "не должны быть "срезаны". "Идут дополнительные средства, это необходимо, хотя в ряде регионов не выделяют деньги из регионального бюджета, но тем не менее питание есть, и очень важно добавить сумму из федерального бюджета", - сказал парламентарий.





"AK&M" от 06.02.2020