У "Ведомостей" новый владелец

Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании.



Газета, по словам Д.Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнёра Владимира Воронова.



"Газета "Ведомости" принадлежит семье моего партнёра Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ ("Бизнес ньюс медиа"), которая издает газету "Ведомости"", - уточнил Д.Кудрявцев.



Он добавил, что уже больше года не владеет долей в издании, но остаётся в совете директоров.





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