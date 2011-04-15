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06/02/2020
19:03

У "Ведомостей" новый владелец

Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в интервью RTVI рассказал, что больше года не владеет долей в издании.

Газета, по словам Д.Кудрявцева, принадлежит семье его бизнес-партнёра Владимира Воронова.

"Газета "Ведомости" принадлежит семье моего партнёра Владимира Воронова, который является членом совета директоров, был со мной вместе пять лет назад покупателем акций и отдельно долга компании БНМ ("Бизнес ньюс медиа"), которая издает газету "Ведомости"", - уточнил Д.Кудрявцев.

Он добавил, что уже больше года не владеет долей в издании, но остаётся в совете директоров.


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