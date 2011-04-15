В ТОР на Дальнем Востоке построят 47 объектов

В восьми ТОР на Дальнем Востоке построят 47 новых инфраструктурных объектов. Такая информация была озвучена в ходе рабочей встречи начальника Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России Эдуарда Бурдинского и генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслана Канукоева, говорится в сообщении ведомства.



Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России на постоянной основе проводит совещания с представителями Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока", посвященные реализации объектов, расположенных в границах территорий опережающего социально-экономического развития в регионе. "Цель нашего сотрудничества - ускорение строительно-монтажных работ по созданию инфраструктуры на территориях опережающего развития. Сформирована рабочая группа, которая еженедельно рассматривает все возникающие проблемные вопросы. В ходе данного совещания мы приняли решение об усилении информационного взаимодействия, подвели итоги за 2019 год и наметили план работы на 2020 год", - отметил генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев.



Он также сообщил, что в 2020 году корпорация выступит заказчиком проектирования и строительства 47 новых инфраструктурных объектов на восьми ТОР в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях и Амурской области.



В 2018 году Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России по итогам проведения государственной экспертизы выдал 299 заключений, в 2019 году - 464. Около двух третей объектов, поступающих на экспертизу в Дальневосточный филиал, составляют объекты железнодорожного транспорта - примерно 40%, нефтегазового комплекса - 20%, автодороги 10%.



Участники встречи отметили, что Главгосэкспертизе России и Корпорации развития Дальнего Востока удалось наладить оперативное согласование проектной документации. "В результате налаженного взаимодействия эксперты Главгосэкспертизы выдали заключения по проектной документации до конца 2019 года, что позволило корпорации приступить к закупочным процедурам уже в начале 2020 года", - подчеркнул начальник Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России Эдуард Бурдинский. Он также отметил, что прошлый год стал ключевым в развитии взаимодействия ведомства с корпорацией.



Сегодня в филиале трудятся 53 сотрудника. При этом полный перечень специализаций по дальневосточным проектам обеспечивают 33 эксперта филиала и эксперты Центрального аппарата Главгосэкспертизы в формате межфилиальных групп. Такой подход позволяет проводить экспертизу проектной документации на строительство любого объекта.



Кроме того, как рассказал Эдуард Бурдинский, на базе Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России был создан Ситуационный центр по информационному взаимодействию в Дальневосточном федеральном округе, направленный на повышение качества взаимодействия субъектов строительной отрасли в округе. "Сокращение издержек на подготовку проектной документации, снижение количества ошибок, организация прозрачного процесса прохождения государственной экспертизы - эти и другие задачи стоят сейчас перед нами", - заявил начальник Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России.



За два года своей работы Ситуационный центр установил мониторинг работы 820 проектных организаций и 5035 строительных. С начала работы на площадке Ситуационного центра проведено 108 совещаний в режиме видеоконференций и 142 встречи по вопросам прохождения экспертизы, планирования процессов прохождения экспертизы и ценообразования.



"AK&M" от 06.02.2020