ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 7 февраля, в размере 69.0837 руб. против 69.7443 руб. на 6 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



06.02.20 - 69.7443 руб.

05.02.20 - 70.1265 руб.

04.02.20 - 70.7921 руб.

01.02.20 - 69.5976 руб.

31.01.20 - 69.4151 руб.

























































































































































































































































































































"AK&M" от 06.02.2020