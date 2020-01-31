ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 7 февраля, в размере 62.7977 руб. против 63.1742 руб. на 6 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



06.02.20 - 63.1742 руб.

05.02.20 - 63.4342 руб.

04.02.20 - 63.9091 руб.

01.02.20 - 63.1385 руб.

31.01.20 - 63.0359 руб.





























































































































































"AK&M" от 06.02.2020