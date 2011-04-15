Повтор! Инфляция в январе составила 0.4%

Инфляция в январе 2020 года по сравнению с декабрём 2019 года составила 0.4%. Об этом сообщил Росстат.



В 34 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0.5% и более.



В наибольшей степени в Республике Коми - на 1.9%, в результате увеличения цен на услуги на 4.6%, и Республике Бурятия - на 0.9%, в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1.6%.



В Москве цены выросли за месяц на 0.4%, в Санкт-Петербурге - на 0.7%.



В январе среди продовольственных товаров более всего снизились цены на пшено - на 3.3%. Снижение цен на 5% и более отмечалось в 19 субъектах Российской Федерации.



Заметнее всего пшено подешевело в Белгородской и Ивановской областях - на 9.6% и 9.2% соответственно.



Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 1.1% подешевело мясо кур, на 1% - рис, на 0.8% - свинина, на 0.5% - масло оливковое.



Среди овощей и фруктов продолжили заметно дорожать свежие огурцы и помидоры на 23.3% и 14.1% соответственно, и виноград - на 11.3%. В то же время апельсины подешевели на 5.1%.



Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 2% выросли цены на крупу гречневую, на 0.6-0.7% - консервы мясные и фруктово-ягодные для детского питания, овощи натуральные консервированные, маринованные, консервы рыбные, соки фруктовые, молоко сгущенное с сахаром, зефир, пастилу, кальмары мороженые, сыры плавленые.



В январе в группе медикаментов и медицинских товаров стали дешевле винпоцетин - на 3.7%, бромгексин - на 0.4%, амоксициллин, эссенциале форте Н - на 0,3%. Вместе с тем подорожали линекс - на 2.9%, левомеколь - на 2.1%, йод - на 1.6%, валидол, корвалол, лоратадин, троксерутин, сульфацетамид, аллохол, валокордин, настойка пустырника, метамизол натрия, таурин, вата - на 0.8-1.3%.



Среди остальных наблюдаемых непродовольственных товаров на 0.4-0.9% снизились цены на телевизоры, миксеры, блендеры, флеш-накопители USB, газовое моторное топливо, металлочерепицу, отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых, предметы галантереи и садоводства.



На 2.5% выросли цены на легковые автомобили отечественные, на 0.4-0.9% - легковые автомобили иностранных марок, дизельное топливо, ковры шерстяные, полушерстяные, плиты бытовые, ювелирные изделия, сигареты с фильтром, часы будильники, полотенца, туалетную воду, газеты, отдельные виды мебели, металлической посуды, игрушек и бумажно-беловых товаров.



В январе среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 8.9%, авиаперелет экономическим классом - на 4.3%.



Одновременно тарифы на проезд в трамвае выросли на 2.7%, метро - на 2.6%, городском автобусе - на 1.9%, троллейбусе - на 1.8%.



В группе услуг зарубежного туризма на 2.3% подешевели экскурсионные поездки в Германию, на 0.8-1.6% - поездки в Финляндию, Грецию, Китай, на отдых в Испанию и автобусные туры по городам Европы. Вместе с тем отмечен рост цен на экскурсионные поездки во Францию - на 1.1% и на отдых в Таиланд - на 0.5%.



Среди других наблюдаемых видов услуг на 0.1-0.3% снизилась плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, проживание в гостинице, пользование потребительским кредитом, а также стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков и путевок в санатории на территории России.



Вместе с тем на 1.1-1.8% увеличилась стоимость услуг прачечных, междугородной телефонной связи, посещения детского ясли-сада, оформления доверенности в нотариальной конторе, консультаций юристов, билетов в музеи и на выставки и отдельных видов медицинских услуг.



"AK&M" от 06.02.2020