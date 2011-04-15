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07/02/2020
11:43

В.Путин подписал поправки в закон "О центральном депозитарии"

Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О центральном депозитарии". Об этом говорится на сайте Кремля.

В закон вносятся изменения, предусматривающие, что дополнительные требования к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария определяются Банком России по согласованию с федеральным антимонопольным органом.

Кроме того, устанавливается, что тарифы на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счёт номинального держателя централизованного депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим централизованный учёт прав на ценные бумаги, вступают в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня их утверждения решением совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария.


"AK&M" от 07.02.2020
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