Уровень финансирования российской науки недостаточен для обеспечения технологического прорыва, полагает Счетная палата

Сфера науки и высоких технологий должна стать одним из драйверов социально-экономического роста России. Однако справиться с этой ролью она пока не может, даже несмотря на инвестиции со стороны государства. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.



"В 2017 году, занимая 10 место в мире по затратам на науку и лидируя по абсолютным масштабам занятости в этой сфере, в части результативности научной деятельности Россия на порядок отстает от стран-лидеров по количеству патентов: от США - почти в 16 раз, от Китая - в 38 раз", - сообщила на коллегии заместитель председателя СП Галина Изотова.



Она отметила, что внутренние расходы на науку росли с 2000 года. В 2019 году общий объем ассигнований составил 422.15 млрд руб. или 2.65% всех расходов федерального бюджета. Больше половины из них - 243.7 млрд руб. пошли на финансирование прикладных исследований, остальные - на фундаментальную науку.



"При этом, - пояснила Г.Изотова, - по отношению к валовому внутреннему продукту затраты на гражданскую науку в последние годы не увеличиваются. Россия с 1.1% ВВП существенно отстает от ведущих стран мира и находится на 34 месте. Даже в условиях целевых параметров нацпроекта "Наука" расходы увеличатся к 2024 году до 1.2% ВВП. При том, что крупнейшие научно-технические страны тратят на эти цели больше 3% ВВП".



Основным источником финансирования науки традиционно остается федеральный бюджет - порядка 60-70% расходов на исследовательские работы обеспечиваются за счет госсредств. Доля бизнеса в финансировании российской науки сокращается.



"В странах-лидерах доля финансирования НИОКР бизнесом превосходит долю бюджетного финансирования. Пропорционально это 70% на 30%. В России сейчас обратная ситуация. По данным Росстата, в 2000 году доля бизнеса в финансировании НИОКР составляла почти 33%, в 2016 году - уже 28%. Механизмы и инструменты привлечения внебюджетных средств в сектор науки не определены", - подчеркнула Г.Изотова.



По общему числу занятых в сфере науки Россия держится в первой пятерке стран: в 2016 году в этой сфере трудились 428.9 тыс. исследователей. Однако по числу исследователей в расчете на 10 тыс. занятых в экономике Россия находится только на 34 месте.



"Еще ниже позиция страны по индикатору внутренних затрат на исследования и разработки в расчете на одного исследователя - только 47 место", - констатировала заместитель председателя СП.



В целом деятельность в секторе российской науки малопривлекательна для ученых, в том числе из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда. Например, в Германии уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава, занятого в сфере НИОКР, в 3.3 раза выше аналогичного российского показателя, в Чехии - в 1.4 раза.



Еще один фактор низкой привлекательности российской науки для ученых - отсутствие эффективной системы стимулирования научной и научно-технической деятельности. "Действующая система экономических и иных льгот не достигает своей цели - роста коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности не наблюдается", - отметила Г.Изотова.





"AK&M" от 07.02.2020