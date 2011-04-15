На фондовых рынках - фаза консолидации после нескольких дней ажиотажа. Несмотря на позитивное закрытие индексов в четверг, покупатели сбавили обороты в США и Европе (+0.3/0.7%). Азиатские индексы завершают сессию в красной зоне, и это может охладить оптимизм на западных площадках. Об этом говорится в обзоре Росбанка.



Базовые ставки: Пауза в ожидании статданных. В четверг индикативные доходности UST’10 (1.64%) и Bunds’10 (-0.37%) приостановили рост в ожидании весомых поводов для ухода из безрисковых бумаг. Одним из ближайших может стать сегодняшняя публикация данных по рынку труда США 16:30 (мск).



Рынок нефти: Волатильность в интервале шириной $2 становится нормой. Баррель Brent вчера вновь испытал на себе давление неопределенности и после тестирования отметки $56.5 откатился к $54.5. Волатильность краткосрочных сырьевых контрактов не всегда отражает масштабы проблем. В последние несколько сессий контракт с 5-летней срочностью настойчиво восстанавливает свои уровни ($57) и уже находится на нижней границе интервала последних 5 месяцев ($57.0-59.0).



Мировые валюты: Пара EUR/USD временно потеряла поддержку уровня 1.10. Последовательные провалы пары EUR/USD на текущей недели происходили в моменты публикации сильных данных в США. Однако текущие уровни, вероятно, уже с запасом оценивают перспективы данных по американскому рынку труда, и если значение не сильно превысит консенсус, вероятно возвращение выше 1.10.



Рынок ОФЗ: Инвесторы замерли в ожидании решения по ставке. В преддверии заседания Банка России, рынок немного успокоился. Вчера доходности вдоль кривой изменились символически: от -1 до +1 бп, а объем торгов оказался наименьшим с начала недели и составил 35 млрд руб.



Аналитики ожидают, что сегодня Банк России снизит ключевую ставку на 25 б.п. Движение последних дней говорит о том, что рынок также ожидает смягчение политики регулятора, а снижение ставки в большей степени уже заложено в рыночных ценах. При реализации этого сценария, можно вряд ли увидить значительное движение на рынке.



Дальнейшая динамика рынка ОФЗ будет зависеть от риторики главы Банка Росси на пресс-конференции и ее видения рисков мировых рынков (в частности, Китая), а также их последствий для локальной экономики.



"AK&M" от 07.02.2020