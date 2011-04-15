Причиной слабости российских акций и рубля может быть отток средств, полагают аналитики

Российский рынок акций вчера выглядел очень слабо. В то время как европейские и американские площадки вновь закрылись ростом, мы потеряли по индексу Мосбиржи 0.56%. Причем снижение прошло практически во всем высоколиквидным бумагам. Об этом говорится в коммментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Вероятно, это связано с оттоком средств с российского рынка акций. Крупные инвесторы традиционно выводят деньги из рублевых активов с падением цен на нефть, поскольку российский бюджет и многие бумаги сильно зависят от состояния сырьевых рынков. Надежды же на то, что снижение нефти носило краткосрочный характер и цены в ближайшее время вновь уйдут выше $60 за баррель, тают с каждым днем.



Между тем, ситуация на рынке нефти далека от оптимизма. Вчера завершились переговоры в рамках мониторингового комитета ОПЕК+. В СМИ прошла информация, что комитет рекомендовал снизить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки.



Во-первых, это мало: из-за коронавируса Китай снизил потребление нефти на 3 млн баррелей в сутки. Еще как минимум 0.5 млн баррелей "высвободилось" из-за прекращения или сокращения авиа- и ж/д сообщений с КНР.



Во-вторых, похоже, что Россия не готова поддержать это решение, а без согласия РФ оно принято вряд ли будет.



Поэтому нефть так и не смогла развить полноценный отскок и вновь торгуется в районе 55 долларов за баррель. При этом риски новой волны распродаж нефтяных котировок сохраняются.



Несильно, но снижаются сегодня с утра и американские фьючерсы. Процент теряет китайский рынок. На таком фоне ждем открытия российского рынка акций снижением в районе 0.3-0.5 процентов. Не исключено, что к вечеру распродажи могут усилиться из-за сокращения длинных позиций перед выходными.



Косвенно предположение о волне оттока средств из российских активов подтверждает и динамика рубля. Вчера рубль подешевел к доллару на 0.75%. Хотя продажам рубля способствовал укрепляющийся доллар (пара евро-доллар ушла под отметку 1.10) снижение руля было все-таки неоправданно сильным. Сегодня можно ждать дальнейшего обесценивания российской валюты в район выше 63.5 руб за доллар.



Не исключено, что в условиях высокой волатильности рубля в последние дни Банк России не станет снижать ставку, как это еще неделю назад прогнозировалось большинством экспертов. В любом случае стоит внимательно прослушать комментарии регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике, полагает аналитик.



"AK&M" от 07.02.2020