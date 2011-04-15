В.Путин назначил Д.Махонина врио губернатора Пермского края
Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Ранее полномочия главы Пермского края Максима Решетникова были досрочно прекращены в связи с его назначением министром экономического развития РФ.
Д.Махонин родился в 1982 году в Пермской области. В 2004 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета. В 2008 году стал замруководителя, в 2009 году - руководителем Управления ФАС по Пермскому краю. В 2013 году назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС.