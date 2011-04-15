ВТБ открыл "Уральским авиалиниям" кредитную линию объемом 2 млрд руб.

Банк ВТБ заключил кредитное соглашение с авиакомпанией "Уральские авиалинии" с возобновляемым совокупным лимитом кредитования на 2 млрд руб. сроком на три года. Об этом говорится в сообщении банка.



Финансирование может быть использовано как для пополнения оборотных средств, так и для приобретения и модернизации активов, выполнения строительно-монтажных работ, а также рефинансирования кредитов других банков.



Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области за 2019 год увеличился на 38% и на 1 января 2020 года превысил 91 млрд руб. Из них на крупный бизнес приходится 68 млрд руб, по итогам года прирост в этом сегменте составил 51%.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 07.02.2020