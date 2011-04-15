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07/02/2020
14:54

ВТБ привлек на счета эскроу более 50 млрд руб.

ВТБ открыл эскроу-счета для клиентов-физлиц более чем на 50 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. На сегодняшний день ВТБ раскрыл уже более 360 счетов эскроу по шести объектам долевого строительства.

В настоящее время в ВТБ средний чек эскроу-счета среди физлиц по России достиг 6.3 млн руб. При этом в Московском регионе он уже превысил 9 млн руб., а в других - 2 млн руб.

Процесс приобретения квартиры в новостройке с использованием счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода жилья в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, деньги возвращаются дольщику.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 07.02.2020
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