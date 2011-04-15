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07/02/2020
09:38

В.Путин предложил убрать "вузы-пустышки"

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о слиянии учебных заведений. Об этом он заявил на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и образованию, говорится на сайте Кремля.

"…Безусловно, нужно и дальше последовательно убирать вузы-пустышки - таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении", - сказал В.Путин.

"Вместе с тем ещё раз хочу подчеркнуть: речь идёт не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах, а для этого необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных", - добавил глава государства.


"AK&M" от 07.02.2020
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