В.Путин предложил убрать "вузы-пустышки"

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о слиянии учебных заведений. Об этом он заявил на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при Президенте по науке и образованию, говорится на сайте Кремля.



"…Безусловно, нужно и дальше последовательно убирать вузы-пустышки - таких ещё достаточно. Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении", - сказал В.Путин.



"Вместе с тем ещё раз хочу подчеркнуть: речь идёт не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах, а для этого необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных", - добавил глава государства.





"AK&M" от 07.02.2020