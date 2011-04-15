Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2020 год в 1.5-2%

Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2020-2022 годах. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания Совета директоров, который снизил ключевую ставку до 6% годовых.



Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1.5-2% в 2020 году до 2-3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер Правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. При этом ожидаемые на прогнозном горизонте пониженные темпы роста мировой экономики продолжат оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики, подчеркивает ЦБ.



По первой оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 году составил 1.3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России 0.8-1.3%. Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост ВВП в 2019 году. В свою очередь, снижение физического объема экспорта оказало значимое отрицательное влияние на динамику ВВП.



В IV квартале в основном продолжилось улучшение показателей экономической активности. Так, поддержку инвестиционной активности в конце прошлого года оказало ускоренное увеличение капитальных расходов бюджета, в том числе в связи с реализацией национальных проектов, сообщает регулятор.



Продолжился годовой рост оборота розничной торговли и промышленного производства. Однако опережающие индикаторы по-прежнему указывают на сохранение слабых деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов. Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления роста мировой экономики.



Рынок труда, по мнению ЦБ, не создает избыточного инфляционного давления. Безработица вблизи исторически низких уровней обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.





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