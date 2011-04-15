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07/02/2020
13:58

ВТБ рефинансировал кредит "Сколково" на 1.2 млрд руб.

ВТБ открыл кредитную линию ООО "ОДПС Сколково", входящего в структуру Инновационного центра, на 1.2 млрд руб. сроком на семь лет с возможностью пролонгации на три года. Об этом говорится в сообщении банка.

Средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности компании в ВЭБ.РФ.

Обязательства ООО "ОДПС Сколково" возникли в связи необходимостью привлечения внешнего финансирования для строительства трех жилых кварталов ("Тетрис", "Миро" и "Квадро") на территории Инновационного центра "Сколково". Они состоят из 356 апартаментов и таунхаусов для проживания более 1000 участников экосистемы "Сколково". На сегодняшний день жилые кварталы полностью заселены.

ООО "ОДПС Сколково" ("Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий") - компания, которая отвечает за строительство зданий и объектов инфраструктуры, координирует работу подрядчиков - строительных компаний, организует эксплуатацию введенных объектов на территории Инновационного центра "Сколково".

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 07.02.2020
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