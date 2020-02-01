ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 8 февраля в размере 63.4720 руб. против 62.7977 руб. на 7 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



07.02.20 - 62.7977 руб.

06.02.20 - 63.1742 руб.

05.02.20 - 63.4342 руб.

04.02.20 - 63.9091 руб.

01.02.20 - 63.1385 руб.































































































































































"AK&M" от 07.02.2020