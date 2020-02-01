ЦБ РФ установил официальный курс евро на 8 февраля в размере 69.6288 руб. против 69.0837 руб. на 7 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



07.02.20 - 69.0837 руб.

06.02.20 - 69.7443 руб.

05.02.20 - 70.1265 руб.

04.02.20 - 70.7921 руб.

01.02.20 - 69.5976 руб.



























































































































































































































































































































"AK&M" от 07.02.2020