Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 февраля

Банк России установил на 8 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.5389

1 Азербайджанский манат 37.4135

100 Армянских драмов 13.2592

1 Белорусский рубль 29.1423

1 Болгарский лев 35.5964

1 Бразильский реал 14.8216

100 Венгерских форинтов 20.5764

1000 Вон Республики Корея 53.3293

10 Гонконгских долларов 81.7770

10 Датских крон 93.1713

1 Доллар США 63.4720

1 Евро 69.6288

100 Индийских рупий 88.9656

100 Казахстанских тенге 16.7572

1 Канадский доллар 47.6982

100 Киргизских сомов 90.8336

10 Китайских юаней 90.8599

10 Молдавских леев 36.1664

1 Новый туркменский манат 18.1608

10 Норвежских крон 68.6369

1 Польский злотый 16.3470

1 Румынский лей 14.6269

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.1826

1 Сингапурский доллар 45.7258

10 Таджикских сомони 65.4695

1 Турецкая лира 10.5990

10000 Узбекских сумов 66.4846

10 Украинских гривен 25.8916

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.0756

10 Чешских крон 27.8142

10 Шведских крон 65.8498

1 Швейцарский франк 65.0861

10 Южноафриканских рэндов 42.3384

100 Японских иен 57.7622





"AK&M" от 07.02.2020