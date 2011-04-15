Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 8 февраля

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 8 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.5389
1 Азербайджанский манат 37.4135
100 Армянских драмов 13.2592
1 Белорусский рубль 29.1423
1 Болгарский лев 35.5964
1 Бразильский реал 14.8216
100 Венгерских форинтов 20.5764
1000 Вон Республики Корея 53.3293
10 Гонконгских долларов 81.7770
10 Датских крон 93.1713
1 Доллар США 63.4720
1 Евро 69.6288
100 Индийских рупий 88.9656
100 Казахстанских тенге 16.7572
1 Канадский доллар 47.6982
100 Киргизских сомов 90.8336
10 Китайских юаней 90.8599
10 Молдавских леев 36.1664
1 Новый туркменский манат 18.1608
10 Норвежских крон 68.6369
1 Польский злотый 16.3470
1 Румынский лей 14.6269
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.1826
1 Сингапурский доллар 45.7258
10 Таджикских сомони 65.4695
1 Турецкая лира 10.5990
10000 Узбекских сумов 66.4846
10 Украинских гривен 25.8916
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.0756
10 Чешских крон 27.8142
10 Шведских крон 65.8498
1 Швейцарский франк 65.0861
10 Южноафриканских рэндов 42.3384
100 Японских иен 57.7622
"AK&M" от 07.02.2020