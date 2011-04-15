Банк России на 8 февраля повысил курс евро к рублю почти на 55 копеек до 69.6288 руб., курс доллара США - более чем на 67 копеек до 63.4720 руб.

Банк России на 8 февраля повысил официальный курс евро к рублю почти на 55 копеек до 69.6288 руб. с 69.0837 руб., курс доллара США - более чем на 67 копеек до 63.4720 руб. с 62.7977 руб. 7 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 8 февраля увеличилась почти на 62 копейки (+0.94%) до 66.2426 руб. с 65.6264 руб. 7 февраля.



"AK&M" от 07.02.2020