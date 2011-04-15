На Камчатке построят морской терминал по перегрузке СПГ

На Камчатке построят морской терминал по перегрузке сжиженного природного газа. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.



Ведомство рассмотрело проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство морского перегрузочного комплекса СПГ и по итогам выдала положительные заключения.



Соглашение о сотрудничестве по созданию на юго-восточном побережье полуострова Камчатка морского терминала было подписано в октябре 2017 года между ПАО "НОВАТЭК" и правительством Камчатского края. Терминал предназначен для перегрузки сжиженного природного газа, доставляемого с месторождений полуострова Ямал в районе Обской губы судами-газовозами ледового класса, на обычные суда-газовозы для дальнейшей транспортировки газа потребителям Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация проекта позволит оптимизировать маршрут поставок СПГ из Арктики, тем самым стимулировать развитие Северного морского пути и торгово-экономических связей Камчатского края.



Проектно-сметной документацией, получившей положительные заключения Главгосэкспертизы России, предусмотрено выделение пяти этапов строительства и развития перегрузочных мощностей морского терминала в бухте Бечевинская в Елизовском районе Камчатского края, в 100 км от Петропавловска-Камчатского. По завершению четырех этапов терминал обеспечит грузооборот около 11 млн т СПГ в год. На пятом, по окончании полного цикла строительства, мощность терминала возрастет более чем в два раза и составит около 22 млн т по приему и отгрузке сжиженного природного газа.



Создаваемая портовая инфраструктура, в том числе рейдовые места плавучих хранилищ газа, рейдовые места для перегрузки по схеме "борт в борт", подходной канал, система обеспечения безопасности мореплавания, рассчитана на обслуживание 328 судов-газовозов в год на промежуточной стадии и 657 судов-газовозов - по завершении строительства морского терминала. За расчетное судно принят тип танкера-газовоза ледового класса "Christophe de Margerie" вместимостью 172.6 тыс. куб. м. Общая длина подходного канала составляет 6580 м.



При строительстве перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в акватории бухты Бечевинская планируется размещение как объектов федеральной собственности, так и объектов инвестора. За счет инвестиций ПАО "НОВАТЭК" будут построены два плавучих хранилища газа, а также рейдовые места стоянки ПХГ и судов-газовозов с якорно-швартовым раскреплением. За счет средств федерального бюджета соорудят государственные объекты морской инфраструктуры, в том числе подходной канал и систему обеспечения безопасности мореплавания.



Условия строительства и последующей эксплуатации терминала сжиженного природного газа в районе бухты Бечевинская осложнены высокой сейсмичностью и вулканизмом: ближайшие от проектируемого терминала вулканы расположены на расстоянии от 54.5 до 97 км. Для защиты береговых сооружений от обрушения откосов устраиваются объекты инженерной защиты.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 7 раз до 820.93 млрд руб. со 121.062 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 8% до 641.781 млрд руб. с 594.591 млрд руб.



"AK&M" от 07.02.2020