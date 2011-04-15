ЦБ объявил учётную цену золота на 8 февраля - 3200.38 руб./г против 3159.22 руб./г на 7 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 8 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3200.38 руб./грамм
Серебро: - 36.25 руб./грамм
Платина: - 1977.41 руб./грамм
Палладий: - 4771.09 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
01.02 04.02 05.02 06.02 07.02
Золото 3209.04 3244.10 3204.39 3152.67 3159.22
Серебро 35.98 36.75 36.24 36.01 35.57
Платина 1977.17 1956.10 1998.67 1972.19 1970.54
Палладий 4668.88 4686.82 4902.85 5043.21 4873.85