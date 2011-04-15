Инфляция, по прогнозу Банка России, в 2020 году составит 3.5-4%

Инфляция, по прогнозу Банка России, по итогам 2020 года составит 3.5-4% и останется вблизи 4% в дальнейшем. Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания Совета директоров, который снизил ключевую ставку до 6% годовых.



Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен в январе снизился до 2.4% (с 3% в декабре 2019 года) как за счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного темпа роста цен в январе. Годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2.7% после 3.1% в декабре, подчеркивает ЦБ.



Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 3%.



В январе дезинфляционные факторы продолжили оказывать существенное влияние на инфляцию. Годовые темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары продолжали снижаться. Расширение предложения на отдельных продовольственных рынках способствует сохранению низких месячных (с исключением сезонности) и годовых темпов роста цен на продовольствие, полагает регулятор.



Произошедшее в 2019 году укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах - торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары. Сохраняется влияние на инфляцию сдержанного спроса, в том числе внешнего.



В январе инфляционные ожидания населения несколько снизились, при этом оставаясь на повышенном уровне. Ценовые ожидания предприятий стабильны. Произошедшее замедление годовой инфляции создает условия для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, заявляет ЦБ.







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