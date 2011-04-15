"Уральские авиалинии" доставили в Китай 90 кг лекарства "Триазаверин"

"Уральские авиалинии" доставили в Китай 90 килограммов лекарства "Триазаверин". Об этом говорится в сообщении компании.



С предложением отправить препарат в Харбин выступило Генеральное Консульство КНР в Екатеринбурге.



Ценная посылка была отправлена 6 февраля на рейсе U6-7709 Екатеринбург - Харбин. Это последний рейс по данному маршруту, который авиакомпания "Уральские авиалинии" выполнила в зимнем сезоне. Дальнейшая полетная программа по Китаю приостановлена до нормализации эпидемиологической обстановки.



Напомним, что препарат "Триазаверин" разработан на Урале для борьбы с группами РНК-вирусов несколько лет назад.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 2019 год вырос на 7% до 9.617 млн по сравнению с годом ранее. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил более 4.775 млн, на международных - 4.841 млн. За этот период выполнено 63.865 тыс. рейсов (+3%).



В 2019 году компания пополнила флот четырьмя новыми самолётами семейства Airbus A320neo (один А321 neo и три А320 neo). Всего в парке "Уральских авиалиний" 47 воздушных судов. Ещё один A321neo прибудет в январе 2020 года. Кроме того, в 2019 году авиакомпания ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс с цехами по обслуживанию и производству компонентов воздушных судов.





"AK&M" от 07.02.2020