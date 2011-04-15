Средний размер автокредита в 2019 году вырос на 6.4% до 787.2 тыс. руб., говорится в сообщении НБКИ.



Средневзвешенная цена нового автомобиля, по данным аналитического агентства "Автостат", в 2019 году увеличилась на 8.2% до 1.556 млн руб.



В 2019 году самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (1.146 млн руб.), Московской области (980.9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (962.2 тыс. руб.), Краснодарском крае (891 тыс. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (881.5 тыс. руб.)



"AK&M" от 07.02.2020