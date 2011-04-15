РЖД проиндексируют оплату труда работников с 1 марта на 2%

ОАО "РЖД" проиндексирует оплату труда работников с 1 марта на 2%. Об этом говорится в сообщении компании по итогам селекторного совещания, которое провел генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозёров.



Также в рамках совещания О.Белозёров призвал уделить особое внимание организации доставки болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу, которые состоятся в июне - начале июля в Санкт-Петербурге.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.





"AK&M" от 07.02.2020